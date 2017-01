Sulz a. N. Die Sternsinger sind bis Dreikönig wieder unterwegs

"Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit", heißt die diesjährige Losung, die in die Gemeinden hinausgetragen wird und bei der der Klimawandel mit seinen Folgen im Mittelpunkt steht. Dafür werden diesmal Spenden gesammelt.

Die Kinder aus Vöhringen, Sulz, Holzhausen, Mühlheim, Bergfelden, Wittershausen und Holzhausen sind in verschiedenen Gruppen bis zum Dreikönigsfeiertag unterwegs.

Speziell in Sulz und Vöhringen geht der Erlös der Sternsingeraktion auch wieder an die Straßenkinder in La Paz in Bolivien. Dort werden im Kinderdorf "Arco Iris" (Regenbogen) von Pfarrer Josef Neuenhofer, zu dem Schule, Heim und Kinderkrankenhaus gehören, Straßenkinder betreut. Die Einrichtung benötigt dringend finanzielle Unterstützung.