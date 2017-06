Sulz a. N. Die Spielernatur hinter dem Soliden

Sulz. "Geld verdirbt den Charakter", sagt ein Sprichwort. Doch wenn man Bürgermeister Gerd Hieber fragt, dann trifft das auf seinen Sulzer Kämmerer überhaupt nicht zu. Zig Millionen Euro habe er quasi treuhänderisch zum Wohle der Stadt verwaltet. Umso stärker sei nun der Einschnitt, denn Lehrer verlässt Sulz. Anfang Juli tritt er seine Stelle als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Aichhalden an – nach 15 Jahren bei der Stadt Sulz nicht nur für ihn eine große Umstellung.

Lehrers bemerkenswerter Lebenslauf, gab Hieber einen kurzen Abriss, stütze sich auf mehrere Säulen. Als gelernter Bürokaufmann bei einem Fliesenleger-Betrieb habe er sich praktisches Wissen angeeignet. Empathie lernte der Sulzer Kämmerer beim Zivildienst in der Schwerstbehindertenpflege. Danach stieg er in den Verwaltungsdienst ein. 2002 begann Lehrer als Sachbearbeiter in der Finanzverwaltung der Stadt Sulz, ehe er 2010 Kämmerer wurde.

Damit feierte er am Mittwoch nicht nur den Abschied aus Sulz, sondern auch 25-jähriges Dienstjubiläum sowie 15 Jahre Dienst bei der Stadt Sulz. In all der Zeit habe es sowohl gute Nachrichten wie bestätigte Förderungsbescheide, als auch Hiobsbotschaften wie eine negative Zuführungsrate im Haushalt gleich zu Beginn seiner Amtszeit gegeben. "Nicht alles war rosig", meinte Hieber.