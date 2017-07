Sulz a. N. Die Sanierung der Schule hat Priorität

Sulz-Fischingen. Beide Gebäude sind 1966 als Ensemble errichtet worden – "von der Architektur her einzigartig im Stadtgebiet", sagte Stadtbaumeister Reiner Wössner. Die Fischinger haben in Zeiten der Selbstständigkeit bei den Materialien nicht gespart. Eine Wand im Eingangsbereich der Schule ist mit Holz vertäfert, der Boden mit Natursteinen hergestellt, die Klassenzimmer haben von zwei Seiten her Tageslicht. Von der Qualität könne man beeindruckt sein, stellte Wössner fest. Andererseits ist dies das Problem: Energetisch sei nun einiges zu tun. So müssen alle Fensterfronten ausgetauscht werden. Das mache die Sanierung teurer. Vorgesehen sind in den Räumen dann außerdem Schallschutzmaßnahmen.

Das Dach sei ein weiterer Schwachpunkt und müsse herunter, erklärte Wössner im Außenbereich. Auch die Fassade ist erneuerungsbedürftig: "Nur streichen geht nicht, man muss mehr tun."

Besichtigt wurde noch ein anderer Problempunkt: Das Essen bekommen die Schüler aus der Halle. Ausgerechnet dort endet das Schuldach. Hier wird eine Überdachung gewünscht, eine Lösung dafür hatte Wössner aber nicht parat. Die Kosten für die Schulsanierung sind mit rund 800 000 Euro veranschlagt. Die Stadt will dafür Mittel aus der Schulbauförderung und dem Ausgleichsstock beantragen. Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 400 000 Euro vorgemerkt.