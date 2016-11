Sulz a. N. Die Säulen des Vereinslebens

Sulz (ah). Mit Walter Däuble wurde ein Mitglied der ersten Stunde beim Tennisclub (TC) geehrt. Der TC Sulz wurde in diesem Jahr 50 Jahre alt und Walter Däuble gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Er hat zwar nie zu den Tennisspielern gehört, unterstützte den Verein aber durch seine Mitgliedschaft und, was in der Gründungszeit sehr wichtig war, durch sein Engagement als Schlosser. Dafür wurde er von Karl-Heinz Renz, der die Ehrungen vornahm, zum Ehrenmitglied ernannt und bekam eine entsprechende Urkunde. Gerne hätten die Vorstandsmitglieder an diesem Abend weitere Mitglieder geehrt, die mithalfen den Tennisclub in Sulz aus der Taufe zu heben. Hugo Bronner, Volkmar Kläger und Werner Kläger konnten allerdings nicht anwesend sein.