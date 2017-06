Sulz a. N. Die Regisseurin verlässt die Bühne

Sulz. "Die Kraft lässt nach", muss sie sich eingestehen. Die Proben und die Aufführungen seien anstrengend. Das Kabarett als Beitrag zu 40 Jahre Partnerschaft Sulz-Montendre, das sie selbst geschrieben hat, war für sie nun ein "runder Abschluss", der für die Theaterspieler des Clubs auch keineswegs überraschend kam. Vor anderthalb Jahren hat sie bereits angekündigt, dass sie aufhören werde. Jedoch mit dem Versprechen, dass jede Gruppe nochmals ein Stück auf die Bühne bringen kann.

Von den vier Jahrzehnten hat Ursula Weber 34 Jahre lang das kulturelle Leben in Sulz mitgeprägt. Für den Wechsel vom Gymnasium Plochingen ans Albeck-Gymnasium hatte sie sich 1983 mit dem Theaterstück "Ein Inspektor kommt" beworben. Der damalige Sulzer Leiter Dieter-W. Mayer war so begeistert, dass er Ursula Weber an seiner Schule haben wollte. Dort gab es zwar eine Theater-AG, doch steckte sie noch in den Anfängen. Ursula Weber hat sie aufgebaut und mit ihr in den Folgejahren zahlreiche Erfolge gefeiert. Das brachte der Sulzer Gruppe viele Einladungen zu renommierten, auch internationalen Festivals ein. An den Theatertagen am See in Friedrichshafen durften die Sulzer regelmäßig teilnehmen. In diesem Jahr ist der Theaterclub wieder mit dabei, und zwar mit dem Stück "Der den Verstand verlor". Viermal vertraten die Sulzer Baden-Württemberg beim "Schultheater der Länder".

So hart die Probenarbeit war und von allen Beteiligten hohen Einsatz verlangte: "Wir hatten immer eine familiäre Atmosphäre", sagt Ursula Weber. Das gilt sowohl für die AG als auch für den später gegründeten Theaterclub. Nachwuchsmangel gab es nie, und Ehemalige hielten zur Stange. Nach dem Abitur verließen manche Spieler, berufs- oder studienbedingt, die Stadt. Wenn aber wieder Proben für ein neues Stück angesagt waren, reisten sie aus allen Teilen Deutschlands oder sogar aus dem nahen Ausland zurück nach Sulz. Das zeigt auch die Verbundenheit. Es fiel kein böses Wort, und es kam nie zu einem Streit in der Theatergruppe, zumal die Regisseurin darauf achtete, dass alle Rollen und die Technik gleichbedeutend gewürdigt wurden. Für Ursula Weber wird die gemeinsame Theaterarbeit eine "kostbare Erinnerung" bleiben.