Sulz a. N. Die Oper steht

Sulz-Glatt. Die gute Nachricht: Die Oper steht. Sven Gnass hat es mal wieder geschafft, in ein paar Wochen gewissermaßen aus dem Nichts eine Opernproduktion zu stemmen, die sich sehen lassen kann. Die Erfahrungen aus den Proben sind so positiv, dass der Intendant und künstlerische Leiter am Mittwochabend bei der Generalprobe auch in der knapp einstündigen Zwangspause sein Lächeln nicht verliert. Das Ensemble harmoniert sehr gut, das künstlerische Konzept geht auf: Vor der Kulisse des Schlosses entspinnt sich ein Actiondrama – mit viel komödiantischem Augenzwinkern. Und Mozarts Musik kleidet nicht die Zeitgenossen von 1787, sondern wird als eigenständiges, dominierendes Element ausgespielt, während sich auf der Bühne, davor und dahinter, eine Geschichte abspielt, wie sie sich auch heute abspielen könnte – oder am Mittwoch vielleicht abgespielt hat.

So jedenfalls ist der Eindruck, den man nach gut einer Stunde gewonnen hat. Dann allerdings verdrängte das Wetter Lars Franke aus der Regie. Unterbrechung. Zuvor gab es bereits Windböen, die die Technik dazu veranlassten, die Operafolie erst einzurollen und schließlich ganz zu deinstallieren. Die Sänger standen da noch auf der Bühne. Auch als das Donnergrollen dauerhaft wurde – und es hatte mitnichten mit Don Giovannis Machenschaften zu tun – spielte das Ensemble tapfer weiter. Doch schließlich half auch der Versuch eines Zuschauers, Marie-Kristin Schäfer mittels Regenschirm auf der Bühne einigermaßen im Trockenen zu halten, nichts mehr.

Nach der Unterbrechung wurde der erste Akt zu Ende aufgeführt – bei schwierigen Bedingungen. Nach der Pause waren Künstler und Technik dann weitgehend unter sich. Für die Premiere am heutigen Freitag und die Aufführung am morgigen Samstag, jeweils ab 20.30 Uhr, gibt es noch wenige Restkarten an der Abendkasse.