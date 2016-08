Sulz a. N. Die Mitglieder leisten viel Arbeit zum Wohle der Natur

Durch die hohen Temperaturen war das Interesse bei diesem ersten Arbeitsgemeinschaft vor den Herbstmonaten erwartungsgemäß nicht ganz so groß. Herbert Rauthenberg, der für die Aufgaben und Arbeiten bei den Kirchberg-Weihern verantwortlich ist und der sich wie kein anderer dem Kirchberg verbunden fühlt, hat das Programm entsprechend geringer angesetzt.

In erster Linie kümmerten sich die Helfer um den oberen Weiher, mähten das Gras auf dem Damm und auch am Rande, um wieder ein sauberes Bild zu erhalten. Es gibt viele Spaziergänger in diesem Bereich, auch durch das Kloster Kirchberg, die sich an der Anlage erfreuen. Auf beiden Seiten führen Wege bis zum untersten Weiher und drumherum. Alleine während der Arbeiten waren einige Gruppen unterwegs und gratulierten den Fischern zu dieser Anlage.

Im Vorfeld des Arbeitseinsatzes hatte Martin Wössner die Tischplatte und die Sitzplatten für die Bänke hergestellt und auf den Kirchberg transportiert. Dort wurde innerhalb kürzester Zeit die bisherige Sitzgruppe, an der der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen hatte, abgebaut und an gleicher Stelle die neue Sitzgruppe installiert. Ziel des ANV Sulz ist es, die Anlage in gutem Zustand zu erhalten. Bei allen Weihern gilt es so immer wieder, den Zustand zu überprüfen. Herbert Rauthenberg ist stolz auf den Zustand aller Weiher, die, wenn es nötig ist, auch mal ausgebaggert werden müssen. Zudem werden die verschiedenen Dämme überprüft.