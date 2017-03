Sulz a. N. Die letzten sechs Tage von Jesus

Eine voll besetzte Kirche erlebte hautnah in Musik, Texten, Liedern und Bildern die letzten sechs Tage von Jesus, begonnen mit dem Gastmahl bei Simon und der Salbung durch Maria. Und wie im biblischen Text erfüllte auch der Wohlgeruch des Salböls den Kirchenraum in Form von Weihrauch, den Bittlinger verströmen ließ. Ein weiteres Bild zeichnete den Einzug in Jerusalem nach. Als Hosiannarufer waren alle ins Geschehen eingebunden, und musikalisch fühlte man den vorbeiziehenden Jesus. Man hörte die begeisterten Worte eines Fans, unterstrichen durch den "Taumel der Begeisterung" mit Piano und Flöte. Der Stimmungsumschwung wird deutlich.

Nachdenklich stimmte das Lied "Er kommt an und kommt nicht an". Erste Wortfetzen wie "aus dem Weg schaffen" wiesen auf das Kommende hin. Judas erwies sich als Glückstreffer, und für solchen Verrat gab es ein Budget. "Geld regiert die Welt", drückte der rockige Songtext aus. Das Abendmahl und die Fußwaschung aus der Sicht der Jünger setzte das Geschehen fort. Unter die Haut gingen die Stunden im Garten Gethsemane, die Angst, das Zittern wurde von der Flöte wunderbar interpretiert. Man hörte die Frau des Pilatus und erlebte die Kreuzigung durch die Gedanken von Barabas. Alle Texte waren zeitgemäß. Bittlinger und Alms erweckten als Sprecher immer wieder die biblischen Gestalten zum Leben, die das Geschehen eindringlich werden ließen. Lieder hielten einen Spiegel vor, "am besten wir halten uns raus" regten zum Nachdenken an. Lichteffekte schufen Atmosphäre. Immer wieder wurde der Bezug zur Gegenwart hergestellt.

Vielfältig zeichnete Bittlinger die Art, wie Menschen einander quälen, das sei Passion heute. Aber Gewalt sei keine Lösung, sondern die Vergebung, ausgesprochen im Gebet "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." Im Kreuz sieht er die Wende und den Sieg der Liebe, gemeinsam besungen mit "Laudate omnes gentes".