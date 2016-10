Sulz a. N. Die Kulturlandschaft hautnah erleben

Die Heide ist eine aussterbende Kulturlandschaft. Vor Jahrzehnten noch weit verbreitet, ist ihre Pflege heute äußerst aufwendig geworden. Der Grund ist der massive Rückgang der Schafbeweidung. Umso wichtiger ist die Pflege der Heide durch freiwillige Initiativen, um diese Kulturlandschaft weiterhin zu erhalten.

Die Pflege und den Erhalt der Wacholderheide rund um Bergfelden – einem Ausläufer der Wacholderheiden von der Schwäbischen Alb – haben sich der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Landkreis Rottweil und der Heideverein Bergfelden zur Aufgabe gemacht. Letzterer ist ein wahrer Exot unter den Landschaftspflegern in Deutschland: Laut Christina Romer, Geschäftsführerin des Landschaftserhaltungsverbandes, kümmern sich normalerweise ausschließlich Unternehmen und Landwirte um die Pflege der Heiden. Nur in Bergfelden geschieht diese Arbeit ehrenamtlich. Dafür hat der Verein vor Kurzem sogar den zweiten Preis des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege in der Kategorie "Innovative Projekte" erhalten.

Was die Heidepflege in der Praxis bedeutet, können sich Unbeteiligte nur schwer vorstellen. Der Heideverein und der LEV veranstalten deshalb in diesem Jahr deshalb erstmals am Samstag, 15. Oktober, in der Bergfelder Heide (hinter dem Narrenheim Kalkofenstraße) einen Landschaftspflegetag mit verschiedenen Stationen, Vorführungen und einer Ausstellung, an dem sich Besucher vor Ort über die vielfältigen Arbeitsbereiche informieren können.