Sulz a. N. Die Katze als Prinzessin wahrnehmen

Deren Aussehen und Wesen werden in Tuschzeichnungen, ausgestaltet in Aquarelltechnik, in vollkommener Weise zum Ausdruck gebracht. Da beobachtet einmal eine Birmakatze auf dem Gehweg liegend mit ihren hellblauen Augen die Umgebung. Fasziniert nimmt man die Katze als Prinzessin in einer Dreiergruppe wahr, noch durch die blaue Königsfarbe unterstrichen, das Umschmeichelnde wieder durch weiche cremige Töne herausgeholt.

Mit ihren Bildern nimmt Berner den Besucher mit auf ihre Malreise nach Island. Von der "Meeresküste" weg wird das Auge auf "Eisberge" vor Island geführt, die gemalte Kälte ist richtig spürbar.

Hauchzart und warm strahlt von der anderen Wand roter Klatschmohn entgegen. In Sepiatönung zeigt sich neben weiteren Themen ein Hirschrudel im Wald. Interessante Techniken werden von der Künstlerin erklärt. Alle Motive gibt es als Grußkarten zu kaufen, genauso Reproduktionen ihrer Originale.