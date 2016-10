Sulz a. N. Die große Kraft des Gospels

Im Jahre 2008 gründete er die "Gospel Connection" in Tübingen. Dieses 22-köpfige Ensemble wird das internationale Programm am Konzertabend bereichern. Die Chorwünsche rund um Rock, Pop und Gospel werden im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen. "Das passt", war vom Vorsitzenden Siegbert Reule zu hören.

Melodien von ABBA bis König der Löwen

Hört man in die Proben hinein, so ist jetzt schon die Kraft und Ausdrucksweise zu spüren, mit der Gospels wie "Joshua fit the battle of Jericho" afrikanische Freude, mitreißenden Sound und Rhythmus erleben lassen.

Melodien von ABBA, eine der erfolgreichsten Bands, werden etwa mit "Money, Money" nicht nur die Fans begeistern, auch die Musicalfreunde kommen auf ihre Kosten. Ein Hauch von Afrika, und die Tierwelt der Serengeti, werden in einem bemerkenswerten Chorvortrag zu hören sein. Der Song stammt aus dem preisgekrönten Broadway-Musical "Der König der Löwen" von Elton John und Tim Rice. Man darf gespannt sein, was für ein Programm die "Young Voices" und die "Gospel Connection" mit ihrem Chorleiter zusammen gestellt haben.

Das Konzert findet am Sonntag, 6. November, ab 18 Uhr in der Petruskirche in Vöhringen statt. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende würden sich die Mitwirkenden sicher freuen.