Sulz a. N. Die ganze Bandbreite des Schaffens

Sulz. Kursleiterin Brigitte Vosseler freute sich über viele Besucher bei der Vernissage am Freitagabend. Sie verwies bei der Begrüßung auf die Förderung des Kulturlebens durch das Geldinstitut, ebenso auf die Wertschätzung der VHS für künstlerische Tätigkeit, die ihren Niederschlag im neuen Gesicht des Programmhefts mit Bildern des Kurses gefunden habe. Ihr Dank galt allen, die zum Gelingen des Abends beitrugen, ganz besonders aber ihren Malerinnen, die ihr durch die engagierte Mitarbeit viel Freude bereiteten.

In seinen Grußworten erinnerte Filialdirektor Michael Schmid an die zwei früheren Ausstellungen "mit Erfolgszahlen, die neidisch machen". Von 2010 seien es vier und von 2013 acht Namen, die noch dabei sind. Sven Grabowski, der Leiter der VHS, spürte der Frage nach: "Was ist Kultur?" Die Antwort finde sich in allen Bereichen menschlichen Tuns und habe somit ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft. Und so verstehe sich auch die VHS zugleich als Lernort, Gestaltungsort, sozialer wie kultureller Treffpunkt für alle, die jedem die Möglichkeit gebe, am Kulturleben teilzunehmen.

Mit Brigitte Vosseler stellte er eine Dozentin vor, die seit 23 Jahren erfolgreich den Kurs "Aquarell und Mischtechnik" an der VHS unterrichtet.