Sulz a. N. Die europäische Elite in Glatt am Start

Simone Suchy aus Schwäbisch Gmünd ist mit dem Holzbogen Europameisterin im 3D-Turnier. Auch sie testete in Glatt ihre Form für die WM in Italien.

Hermann Schmid gehörte zu einer Gruppe aus Ravensburg. "Das Wetter und die Organisation sind super", freute er sich. Er hat die Witterungsverhältnisse auch schon anders erlebt: Seit 26 Jahren kommt er mittlerweile nach Glatt.

Der Wechsel von Licht und Schatten in dem abwechslungsreichen, dicht bewachsenen Gelände macht es für die Schützen nicht einfach, das Ziel genau zu treffen. Das Scheibenschießen gilt als das schwierigere Turnier, ist deshalb auch weniger beliebt. Drei Pfeile kommen dabei in die Wertung. Die im Wald verteilten 28 Tierbilder sind einfachere Ziele. Da haben die Schützen aber nur einen Schuss.

"Wir haben es den Teilnehmern von der Entfernung her nicht zu schwierig gemacht", meinte Gottfried Hipp, Vorsitzender der Bogeninteressengemeinschaft Glatt (BIG), die das Turnier ausrichtete. Der Teilnehmerzahl zufolge hat die Veranstaltung nichts an Attraktivität verloren. Für Pfingstmontag hatten sich 250 Schützen gemeldet – mehr ging eigentlich nicht. Am Sonntag waren es knapp 130. Sie kommen aus dem ganzen süddeutschen Raum, aus Hessen, der Pfalz, Schweiz und aus Österreich. So sehr sich Hipp über das große Teilnehmerfeld freut: Das Turnier bleibt für den kleinen Verein mit seinen acht bis zehn Aktiven eine Herausforderung. Für den Touristenort Glatt ist das Turnier de Luchs nichtsdestoweniger eine gute Werbung.