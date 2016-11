Sulz a. N. Die Durchfahrt soll unattraktiver werden

Sulz. Die Grün-Alternative Liste (GAL) beantragt, dass der Gemeinderat ein Verkehrskonzept erstellt. Für die Planungskosten soll entsprechend Geld im Haushalt für das kommende Jahr bereitgestellt werden, erläuterten die Fraktionsvorsitzende Heidi Kuhring und ihr Kollege Jürgen Herbst in einem Pressegespräch am Montag. Ziel ist es, die Durchfahrt durch die Stadt unattraktiver zu machen und so für Verkehrsentlastung zu sorgen. Zudem soll die Innenstadt nach Vorstellungen der GAL barrierefrei gestaltet werden.