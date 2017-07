Sulz a. N. Die Busfahrten nach Holzhausen deutlich reduziert

Sulz-Holzhausen. In seiner Sitzung am Dienstag befasste sich der Ortschaftsrat erneut mit dem Busverkehr auf der Holzhauser Steige. Nach der jüngsten Beratung zu diesem Punkt war ein Empfehlungsbeschluss mit Antrag an das Landratsamt ergangen, die Steige für den Busverkehr zu sperren.