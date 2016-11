Sulz a. N. Die bisherigen Maßstäbe gesteigert

Mit Mendelssohn-Bartholdys virtuoser Kirchenkantate "Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir" eröffnete der Chor dem Text angemessen die Musik mit energischem Ausdruck. Daran knüpfte Solist Tobias Haas mit der Arie "Bei dir gilt nichts als Gnad und Gunst, die Sünde zu vergeben". Die Vertonung dieses Bußpsalmes nach Martin Luther bildete den thematischen Konzertmittelpunkt. Denn menschliches Leid und Verzweiflung, aber auch Hoffnung und Zuversicht auf Gottes Güte wurden hier in Worte gefasst.

Chorleiterin Erika Rieder hatte ihre Sänger jederzeit souverän im Griff. Für tiefe Empfindungen sorgten dann Auszüge aus dem Elias-Oratorium. In ihrer Arie "Sei stille dem Herrn" gab Solistin Christiane Zeeb einer resignierenden Episode einen tröstlichen Ausklang. Das berührende Engelsterzett "Hebe deine Augen auf" sang das Solistinnen-Trio von der Empore und der bewegende Chorsatz "Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir" brachte schließlich barocken Glanz und Pathos in das Kirchenschiff. Zarte Passagen des Oratoriums intonierte die Kantorei mit viel Gefühl, während es an lauten Stellen mehrstimmig erschallte.

Ein schönes Orgelvorspiel kündigte dann die einsätzige Komposition "Verleih uns Frieden gnädiglich" an. Das ganze musikalische Geschehen untermalte Dekan Ulrich Vallon mit drei kurzen Lesungen. Hauptwerk des gut eineinhalbstündigen Konzertabends war Dvoráks D-Dur-Messe, traditionell in der Form und volkstümlich in der durchweg auf lateinisch gesungenen Wiedergabe. Wunderschön erklangen Kyrie und Gloria. Die Altistin drückte das Credo mit gewichtigem Ernst aus. Mal im Wechselsang, mal im Kanon erzeugten die Sänger einen Klangteppich, der fast schon an eine Unendlichkeit erinnerte. Mit stimmlicher Klarheit und viel Kraft wurden die textlichen Bilder im Sanctus in musikalische Gemälde verwandelt. Und am Schluss hatte das "pacem", also der lateinische Frieden, gleich dreimal das letzte Wort.