Sulz a. N. Die Bergfelder achten auf ihre Kirche

Der erste Bergfelder Pfarrer, Plebano Burchardo de Bercvelt, wird 1222 urkundlich erwähnt. Der Inhaber der Pfarrstelle hatte verschiedene Einkünfte – Erträge aus Pfründen, Einnahmen aus Zehnten und Gülten sowie aus Stiftungen, aber auch Schenkungen gehörten dazu. Die Stifter, so König, glaubten, sich dadurch einen "Platz im Himmel sichern zu können". Eine Beginenklause wird in einem Zinsbrief von 1386 erwähnt. Sie stand im Friedhofsbereich. Die frommen Bewohnerinnen widmeten sich unter anderem der Krankenpflege, erklärte König.

Er hat ein mehrere hundert Seiten dickes "Heiligen-Lagerbuch" von 1558 durchforstet. Darin aufgelistet sind Gärten, Wiesen, Wälder und sogar eine Mühle in Hopfau, deren Bewirtschafter dem "Heiligen Sanct Ramigen zu Berckfeldt" zinspflichtig – sowohl in Geld als auch in Naturalien – waren. Das abgelieferte Getreide wurde im Fruchtkasten bei der Kirche gelagert, ein Teil davon musste auch an die Heiligenvogtei Rosenfeld abgeliefert werden oder wurde an die Ortsarmen abgegeben.

Mit Herzog Ulrich kamen Neuerungen. Er hatte im Jahr 1536 in der Kastenordnung einen Armenfonds eingerichtet. "Bisherige kirchliche Einkünfte sowie Erträge aus Sammlungen, Gebühren und Geldstrafen sollten sicherstellen, dass in jeder Gemeinde genügend Mittel für Almosen zur Verfügung standen", erläuterte König. Mit der Säkularisation 1806 sind die kirchlichen Besitztümer schließlich verstaatlicht worden.

Eine Urkunde hat bis heute noch Gültigkeit: die Ausscheidungsurkunde von 1890. Darin geregelt sind zwischen Kirchengemeinde und bürgerlicher Gemeinde unter anderem die Unterhaltungskosten für den Kirchhof, die Mauern, den Kirchturm mit Uhr und Glocken, auch die Ausgaben für Mesner und Organist.

1937 hat ein Erdbeben Schäden in der Kirche verursacht. 1940 folgte die Innenrenovierung, doch auch die Fassade des Turms war in einem schlechten Zustand. Für die Arbeiten fehlten Handwerker, die finanziellen Mittel und Material, sagte König.

1948 konnte aber die Kirchturmrenovierung beginnen. Ab dieser Zeit zeigte Erwin Stocker auf der meterhohen Leinwand zahlreiche Fotos von Dokumenten, Ansichten der Kirche, der Wehrmauer und vom Friedhof, der 1990 erweitert worden ist.

1989 folgte in der Nachkriegszeit die zweite Kirchturmrenovierung. Den finanziellen Grundstock lieferte der Erlös des ersten Dorffestes von 1987. Stocker warf ein Bild von der Spendenübergabe an die Leinwand: 87 000 Mark waren zugunsten der Kirchengemeinde erwirtschaftet worden. Schwerpunkt der Arbeiten in den 1990er-Jahren war die Wehrmauersanierung, die Stocker ausführlich dokumentiert hat. Abgeschlossen wurde sie erst im vergangenen Jahr.

1948 hatten die Handwerker Folgendes in den Putz des Kirchturms geschrieben: "Der eine acht’s, der andere verlacht’s, was macht’s." Stockers Fazit: "Die Bergfelder achten’s." Durch ständiges Renovieren sei die schöne Remigiuskirche über Generationen so gut erhalten worden.

Mit dem vorletzten Bild von "St. Remigius Bergfelden" zitierte Stocker den Lutherspruch "hier steh ich, ich kann nicht anders" – scherzhaft gemünzt auf Ortsvorsteher Martin Sackmann, aufrechtstehend, den rechten Arm in die Hüfte gestemmt und mit der linken Hand die Schaufel haltend. Das war das humorvolle Schlussbild, eines kurzweiligen Vortragsabends.

Pfarrer Oliver Velm, der die Zuhörer begrüßt hatte, wies auf den neu herausgekommenen Kirchenführer hin. Erhältlich ist er zum Preis von 4.50 Euro im Bergfelder Pfarramt, im Rathaus oder bei den Kirchenführungen am heutigen Samstag und morgigen Sonntag im Rahmen des Dorffestes. Nach dem Vortrag ist die Ausstellung zu "500 Jahre Remigiuskirche" im Sitzungssaal des Rathauses eröffnet worden. Das Material haben Siegfried König und Erwin Stocker zusammengetragen.