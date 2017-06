Sulz a. N. Die AH-ler machen es spannend

Am Freitag fand das Elfmeterturnier mit 16 Teams statt. Jens Kühne war hier der Organisator. Die "Fleckahuper" vom Musikverein besiegten im Finale das "Team Vossi". Auf dem dritten Platz fanden sich "Die radikalen Sulzer" wieder, und den vierten Platz sicherte sich das Team "Donamo Tresen".

Bei den 21 Gruppenspielen zum Dorfpokal wurden 105 Treffer erzielt. Das höchste Ergebnis gab es beim Duell zwischen den "Kik-Kickers" und der "Stiftung Warentest": 3:6 hieß es am Ende für die Warentester. Ein torloses Remis gab es an den beiden Tagen keines. Interessant sah die Tabelle nach allen Gruppenspielen aus. Es gab mit den "Zäpflebombern", den "Alten Herren" und den "Pink Panthers" gleich drei Teams mit einem Dutzend Punkte auf dem Konto und die damit den zweiten Platz belegten. "Meine persönlichen Favoriten" lagen allein mit 15 Zählern an der Spitze.

Beim Spiel um den fünften Platz hatten die "Lange Kickers" gegen "Stiftung Warentest" mit 3:1 das bessere Ende für sich. Die "Pink Panthers" besiegten die "Zäpflebomber" mit 2:1, und im Finale gewannen die Alten Herren mit 3:2 nach Elfmeterschießen.