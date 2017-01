Sulz a. N. Diabolisches aus dem Schwarzwald

Sulz. Im Café der Blass-Erlebniswelt saß man dicht an dicht, als am Mittwochabend der Sulzer Autor Günter Neidinger seine diabolische, aber höchst reizvolle Kriminalgeschichte auspackte. Über 30 Besucher ließen sich in die Gegend rund um Mummelsee, Hornisgrinde und Mehliskopf entführen.