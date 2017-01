Sulz a. N. Des Jahres "letzte Stund’" erklingt

Es waren zahlreiche Zuhörer gekommen. Dirigent Edin Pasalic hatte fünf Stücke herausgesucht: Die festliche Musik "Musica Gloriosa" von Alfred Bösendorfer war der Einstieg in das Silvesterkonzert, es folgten "Latin Mood", "Highland Cathedral" und der österreichische "Fliegermarsch". Dür die Vorträge gab es viel Beifall. André Amon bedankte sich bei allen, die den Musikverein Sulz das ganze Jahr über begleitet und unterstützt hatten. Er erinnerte an das Neckarfest, für das viele Helfer benötigt wurden. Das werde 2017 wieder so sein.

Mit zahlreichen Auftritten, die an der Fasnet beginnen und in der Regel mit dem Weihnachtskonzert enden, ist der Musikverein Sulz stets präsent. Leider habe es 2016 nicht zum Weihnachtskonzert gereicht, bedauerte Amon. Als Grund dafür nannte er Paralleltermine anderer Musikvereine. Konkurrenzveranstaltungen wollten die Verantwortlichen des Musikverein Sulz nicht, sagte André Amon. Er kündigte an, dass es nach der Fasnet ein Frühjahrskonzert geben werde.

Bevor die Besucher in die Silvesternacht verabschiedet wurden, wurde es nochmals feierlich. Die Stadtkapelle spielte den Choral "Des Jahres letzte Stunde".