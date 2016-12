Sulz a. N. Der warme Schein der Kerzen

Lieder wie "Kommt und seht", das getragene "Er kommt" mit sphärische Klängen oder auch das klar akzentuiert überbrachte "Licht": Viele Seiten des Advents sprach der Chor in fein modulierten Vorträgen an. Die zehn Lieder kamen an. "Advent ist ein Leuchten" – summend begleiteten einige Zuhörer die Melodie im Stubenmusikcharakter.

Vorgetragene Gedanken von Carmen Wössner, Sabine Göhring, Andrea Brandmüller und Maria-Rosa Mutschler ließen die Macht des Lichtes über die Finsternis erkennen. Mut wurde zugesprochen, nichts zu tun, wieder einmal Mensch zu sein und die Bitte wurde vernehmbar, selbst Bote des Lichts zu sein. Der Gedanke der Hoffnung und der Freude erreichte mit "Frieden auf Erden" den Höhepunkt und wurde spürbar weitergegeben.

Einfühlsam und eindringlich vorgetragen sowie wunderbar musikalisch begleitet, erfreuten die Ausführenden die Besucher, die mit Applaus nicht sparten. Ihr Beifall galt auch Sonja Fischer, für die Percussion zuständig, Carolin Schindler an der Querflöte und Kerstin Fuchs am Klavier. Im Anschluss waren alle ins Gemeindehaus eingeladen.