Sulz a. N. Der Nikolaus kommt

Gegen 17 Uhr startet der Nikolaus einen Besuch ab und wird die kleinen Marktbesucher beschenken.

Den Erlös aus der Bewirtung spenden die Organisatoren einem guten Zweck. Nachdem den "Bürgern für Bergfelden" eine stattliche Summe vom vergangenen Markt zur Beschilderung der Wanderwege gespendet wurde, geht der Erlös in diesem Jahr ebenfalls an die Rentnergruppe, die im Frühjahr die Grillstelle am Waldspielplatz neu gestalten will.

Der Markt ist am Samstag, 25. November, von 8 bis 19 Uhr beim Hofladen Schneckenburger zu finden.