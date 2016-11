Sulz a. N. Der "Lockruf der Freiheit" erklingt auch hier

Landrat Michel ließ in seinen Grußworten die Kraft nachspüren, die von Eisenach gerade im Oktober 1517 ausging. An Martin Luther komme man nicht vorbei trotz anderer Reformatoren wie Zwingli, Calvin oder des deutschen Philipp Melanchthon, der neben Luther die treibende Kraft war. Michel beleuchtete die Hintergründe, die der Reformation zum Gelingen verholfen hatten. Neben dem Buchdruck war es Friedrich der Weise, der Luthers Aufbegehren unterstützte. Der Zeitgeist der Renaissance, der Erneuerung, ließ kritischere Menschen durch den Ablass an der Kirche zweifeln, jedoch nicht am Glauben. Die Einführung der Schulpflicht mag wohl auch zum Erfolg beigetragen haben. Der Landrat sah die evangelische Kirche unterwegs bis heute mit vielen reformierten, noch immer aktuellen Anliegen. Als erfreulich wertete er die ökumenischen Stränge, "dankbar, dass wir so weit gekommen sind".

Trotz Sorgen: pflanzen!

Das christliche Abendland stehe für Menschenrechte und Humanität. Seit 71 Jahren zwar ohne Krieg und in Wohlstand, bestünden doch auch Sorgen, die dem Jubelgedanken der Reformation entgegenstünden. Aber wir sollten es wie Luther halten, der heute ein Apfelbäumlein pflanzen würde, auch wenn morgen die Welt unterginge.

Die Ökumene lag dem katholischen Pfarrer Albrecht Zepf am Herzen. Symbolhaft, anhand der Finger seiner Hand, führte er die einzelnen Bereiche aus. Der kleine Finger, stellvertretend für die Jugendarbeit, die ökumenische Aufgabe in der christlichen Grundausstattung. Der Ringfinger stehe für die ökumenische Trauung. Märtyrer früher und heute sah er mit dem Mittelfinger verbunden. Der Zeigefinger wies auf die Schrumpfungsprozesse beider Kirchen hin, verbunden mit der Forderung, die Erreichbarkeit in der Gemeinde müsse bleiben. Der Daumen, als fest im Fundament eingebettet, drücke den Stempel auf, dass man als Mitwirkende in der Kirche eingeladen sei.

Eine modernes, durch das Bläserensemble von Schramberg, geleitet von Judith Kilsbach, weich intoniertes "Großer Gott, wir loben dich" unterstrich die Ausführungen und umrahmte die Feier. Im Anschluss lud das Programm ein, festlich-fröhlich und humorvoll-witzig der Freiheit des Christenmenschen nachzuspüren mit dem Kirchenkabarettisten Otmar Traber.