Sulz a. N. Der Jugendraum ist auch im Glatter Rathaus denkbar

Der technische Ausschuss informierte sich am Montag vor Ort. Ortsvorsteher Helmut Pfister zeigte den Mitgliedern zuerst den Farrenstall, in dem die Schlosshexen bereits ihre Räume haben. Der hinteren Teil des Erdgeschosses wird als Lager genutzt, unter anderem für den Bauhof. Von dort kommt man in den spartanisch eingerichteten "Sozialraum" des Fronmeisters, und dahinter befindet sich ein weiterer Raum, allerdings ohne Strom. Nach den Vorstellungen der Glatter Ortschaftsräte könnte in diesen beiden Räumen der Jugendraum gebaut werden.

Im Rathaus hat der Musikverein unten zwei Räume in Beschlag genommen. Sie seien in Eigenleistung ausgebaut worden: "Das war eine Mordsschinderei", merkte Pfister an. Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich in der früheren Milchsammelstelle der Lagerraum des DRK.

Einen Blick warfen die Besucher noch in den Gewölbekeller, bevor es hoch in den ersten Stock mit dem Sitzungssaal, den Büroräumen der Verwaltung, dem Archivraum und Dienstraum des DRK ging. Alle Räume werden elektrisch mit Nachtspeicheröfen oder Radiatoren beheizt. Ortsvorsteher Pfister wies darauf hin, dass sich im ganzen Gebäude nur eine Toilette für alle Nutzer im Haus und für Touristen befindet.