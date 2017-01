Sulz a. N. Der Ju-Jutsu-Club sahnt ab

Der Ju-Jutsu-Club VI holte bei den Herren den Siegerpokal, der Doppelsieg wurde perfekt gemacht mit dem Team Ju-Jutsu-Club I, und auch im Einzel bei den Herren gab es einen Doppelsieg. Wolfgang Dlugosch hatte genauso 107 Ringe wie Rolf Nick. Dazu kamen noch die Pokale von Rosemarie Brenner (zweiter Platz) im Einzel und der zweite Platz im Team-Wettbewerb.

Die SG Mühlheim-Renfrizhausen mit dem dritten Platz bei den Herren und der Jugendclub Mühlheim bei den Damen holten sich jeweils einen Pokal.

In diesem Jahr nahmen 17 Teams am Vereinspokalschießen auf der Anlage des Schützenvereins Empfingen teil, darunter vier Damenteams. Schützenmeister Andreas Seifert leitete zusammen mit Bernd Wöhrstein den Wettbewerb. Der Ju-Jutsu-Club war mit acht Mannschaften am stärksten vertreten. Dafür gab es bei der Siegerehrung einen Sonderpreis. Geschossen wurde mit dem Luftgewehr auf die normale Scheibe wie auf die Glücksscheibe.

Die Ergebnisse: Frauen-Teamwertung: 1. TTC Renfrizhausen-Mühlheim mit Mona Mutschler, Ute Hoss, Martina Hoss und Monika Hauser. (250 Ringe); 2. Ju-Jutsu-Club I mit Rosemarie Brenner, Anja Brenner und Sylvia Emmering (248 Ringe); 3. Jugendclub Mühlheim mit Mandy Streidel, Nina Kopf und Martina Rauch (207 Ringe). Frauen-Einzelwertung: 1. Martina Hoss (TTC Renfrizhausen-Mühlheim) mit 102 Ringen; 2. Rosemarie Brenner (Ju-Jutsu-Club) mit 97 Ringen; 3. Monika Hauser (TTC Renfrizhausen-Mühlheim) mit 80 Ringen; 4. Anja Brenner (Ju-Jutsu-Club) mit 81 Ringen; 5. Mandy Streidel (Jugendclub Mühlheim) mit 79 Ringen.

Herren-Mannschaftswertung: 1. Ju-Jutsu-Club VI mit Thomas Emmering, Timo Stein und Marc Stein (248 Ringe); 2. Ju-Jutsu-Club mit Rolf Nick, Jürgen Brenner und Tobias Nick (246 Ringe); 3. SG Mühlheim-Renfrizhausen II mit Mario Carlitz, Michael Oettel und Daniel Weik (242 Ringe); 4. Fahrgemeinschaft Dieselross mit Wolfgang Wössner, Axel Masan und Rainer Surgalla (240 Ringe); 5. SG Mühlheim-Renfrizhausen I mit Rene Krauter, Andre Tischler und Timo Allgaier. (237 Ringe). Herren-Einzelwertung: 1. Wolfgang Dlugosch (Ju-Jutsu-Club) mit 107 Ringen; 2. Rolf Nick (Ju-Jutsu-Club ) mit 107 Ringen; 3. Hermann Hoss (TTC Renfrizhausen-Mühlheim) mit 104 Ringen; 4. Timo Stein (Ju-Jutsu-Club) mit 94 Ringen; 5. Rene Krauter (SG Mühlheim-Renfrizhausen) mit 94 Ringen.