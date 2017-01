Sulz a. N. Der Hang bleibt frei

Sulz-Hopfau. Planer André Leopold stellte bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Hopfau Bebauungsplanentwürfe für das künftige "Schuppengebiet Dobeltal" vor. Drei Interessenten für einen solchen Schuppen habe man, teilte Ortsvorsteher Albert Beck mit. Die Ortschaftsräte einigten sich darauf, vier Doppelschuppen in der Größe von zwölf mal acht Meter zu bauen. "Die haben sich in der Stadt bewährt", meinte Leopold. Darauf komme dann ein Satteldach mit 30 Grad Neigung. Aufgrund des enormen Höhenunterschieds im Gebiet empfahl der Planer, den stark abschüssigen Hang als ökologische Ausgleichsfläche frei zu lassen und statt fünf Doppelschuppen nur vier zu bauen.