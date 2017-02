Sulz a. N. Der Handballspielgemeinschaft mangelt es an Betreuern

Das Ziel, den Aufstieg in die Kreisliga B zu realisieren, hat sich die Männermannschaft vorgenommen. Hier will man vor allem jungen Spielern Spielpraxis vermitteln und sie an die erste Mannschaft heranführen.

Im Jugendbereich spielen 230 Kinder und Jugendliche Handball, betreut von 31 Trainern und Übungsleitern. Insgesamt nimmt die HSG mit zwölf Jugendteams, drei aktiven Mannschaften sowie zwei Gruppen mit Minis und der Freizeitgruppe am Spielbetrieb teil. Das Handballwochenende mit Beach- und Kleinfeldhandballturnier war einmal mehr ein Erfolg, und auch das Minispielfest "Ab in die Steinzeit" zog 17 Mannschaften mit weit über 100 Kinder auf den Platz beim Turnerheim. Auch zum Oberndorfer Ferienspaß trug die HSG bei und brachte, wie bei den Veranstaltungen mit den Schulen, vielen Kindern den Handballsport näher.

Jugendleiter Eric Küstermann berichtete über die Mannschaften im Jugendbereich. Kassiererin Lilian Ahner präsentierte eine intakte Kasse. Vorstandssprecherin Martina Maier vom TV Sulz und der Vorsitzende des TV Oberndorf, Dieter Franke, überbrachten die Grüße der beiden Vereine. Auch sie bemängelten die stetig abnehmende Bereitschaft, die Vereine zu unterstützen und Verantwortung zu übernehmen.

Günter Niethammer wurde ebenso wie seine Stellvertreterin Jenny Draser als Abteilungsleiter Handball TV Oberndorf bestätigt, ebenso die Jugendleiter Sandra Sickert und Eric Küstermann. Neu bei der HSG ist das Amt des Jugendkoordinators. Hier erhielt Jana Rathke das Vertrauen der Versammlung. Die neue Jugendkoordinatorin soll als Bindeglied zwischen Jugendlichen, Kindern, Trainern und des Vorstands fungieren.

Zum Ende der Versammlung teilte Harald Böß mit, dass man sich derzeit mit der Gründung eines Fördervereins beschäftige. Dieser soll noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen.