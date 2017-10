Sulz a. N. Der Duft herbstlicher Genüsse lockt die Besucher

Der Duft herbstlicher Genüsse lag in der Luft und lockte etliche Besucher an. Fleißige Hände hatten alles verarbeitet, was die Natur und der Laden als Einkaufsquelle hergaben, der sich somit einmal mehr als örtlicher Nahversorger und Treffpunkt der Dorfbevölkerung präsentierte.

Kürbisse kamen als Suppe, raffiniert verarbeitet in Waffeln, Marmelade und Kuchen sowie als Herbstdekoration und Bastelmaterial für Kinder zum Einsatz. Die milden Temperaturen ermöglichten Jung und Alt einen zwanglosen Feierabendtreff mit gleichzeitiger Einkaufsmöglichkeit.

Sitzgelegenheiten und eine Weinverkostung gab es im freigeräumten Lager- und Anlieferbereich. Die Vorstände Kurt Gruhler an der Kasse und Erwin Hauser, der sich ebenfalls um das Wohl der Besucher kümmerte, zeigten sich recht zufrieden mit dem Verlauf, wenn auch der Zulauf etwas verhaltener war als beim sommerlichen Grillfest. Was vermutlich darauf zurückzuführen war, dass der eine oder andere das lange Wochenende mit Brückentag für einen Kurzurlaub nutzte.