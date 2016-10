Sulz a. N. Der Bischof kommt

Premiere ist am 12. November, am gleichen Tag ist um 14 Uhr der Kindernachmittag, am Freitag, 18. November, ist eine Abendvorstellung um 20 Uhr, und am Samstag, 19. November, wird für die Senioren ab 14 Uhr gespielt. Die Schlussveranstaltung findet ab 20 Uhr statt, im Anschluss gibt es wieder die Scheckübergabe an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es bei Monika Awiszus, Telefon 07454/81 26, täglich ab 17 Uhr, bei "Floraldesign" in der Sulzer Bahnhofstraße und per E-Mail unter vvk@trag­stadl.com. Pro Karte geht ein Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder nach Freiburg.

Die Aufführung verspricht wieder viel Spaß in der Mühlbachhalle. Im Mittelpunkt stehen Hans-Peter Aumüller (Rainer Strobel) und Ernst-Wolfgang Dürr (Timo Bühner), die als Beamte total überarbeitet sind und sich täglich von ihren Ehefrauen Rosemarie Aumüller (Andrea Geissler) und Irmtraud Dürr (Monika Szabady) aufpäppeln lassen müssen. Liebevoll und aufopfernd werden die beiden Männer versorgt. Da in Mühlheim die Gerüchteküche brodelt, kommt es im Dorf zu Szenen, die nicht ganz zur Harmonie passen. Ein neuer Nachbar soll in das renovierungsbedürftige Nachbarhaus einziehen. Die Tratschtanten Ulrike Henneberger (Tanja Deh) und Margarete Henneberger (Petra Dreiwurst) wissen sogar, wer da einziehen soll, der Bischof nämlich. Und damit geht es plötzlich hektisch zu, es muss ein Empfangskomitee gegründet werden. Die Nachbarn, Friedhelm Bischof (Alexander Häring) und Klaus Küster (Giuseppe Mastragostino), bringen die ganze Damenwelt durcheinander, plötzlich hängen Unterhosen am Maibaum, und weitere Geschichten werden erzählt.