Sulz a. N. Der Bedarf wird immer noch größer

Ein sensibler Bereich ist die Palliativpflege, also das Begleiten Sterbender. Das Problem dabei sei, dass es an Fachkräften fehle, die ein halbjähriges Praktikum in einem Hospiz nachweisen könnten. Würde die Sulzer Sozialstation eigene Pflegekräfte für solch ein halbjähriges Praktikum freistellen, müsste sie sie weiterhin bezahlen, obwohl sie vor Ort fehlen würden – was so praktisch nicht umsetzbar sei. "Es gibt da noch viel zu tun im Landkreis Rottweil", stellte Heidi Kuhring von der GAL dazu fest.

Immer bedeutender wird die Nachbarschaftshilfe im Arbeitsalltag der Sozialstation. Dabei wird den Betreuten beispielsweise beim Waschen oder Einkaufen geholfen, gemeinsam gekocht oder Termine aufgesucht. "Da haben wir einen Riesenbedarf, und da brauchen wir mehr Personal", sagte der Geschäftsführer. Ein weiteres Angebot ist das "Essen auf Rädern", mit dem die Sozialstation mittlerweile einen Umsatz von 30 000 bis 35 000 Euro pro Jahr macht. Zunehmend Mühe bereitet der Sulzer Einrichtung die umfangreiche Dokumentationspflicht, die mittlerweile ein Viertel der Arbeitszeit der Pflegekräfte ausmache. "Was uns hier momentan auch umtreibt, ist die Raumnot."

Die Dokumentationspflicht beschäftigt auch Barbara Otte. Sie betreibt die Einrichtung "Pflege zu Hause", die ebenfalls auf dem Besuchsprogramm stand. Während sich die Sozialstation mehr der ambulanten Versorgung widmet, setzt sie auf die Tagespflege. "Die Nachfrage ist gut", sagte Otte.

35 Mitarbeiter kümmern sich um 150 Patienten, davon 50 in der Tagespflege. Sieben Tage die Woche ist geöffnet. "Das Schöne an unserer Tagespflege ist, dass überwiegend Betreuung gemacht wird", sagte Barbara Otte. "Wir legen sehr viel Wert auf Beschäftigung."

Zudem betreibt sie zwei Senioren-Wohngemeinschaften in Kastell. Jetzt möchte sie dort auch ein Wohnhaus für ihre Mitarbeiter erstellen, da diese nicht alle mobil seien.