Sulz a. N. Den Einstieg in den Beruf geschafft

Sulz-Bergfelden. Sie hat dieses Ziel erreicht und wurde von der Stadt Sulz in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis übernommen. "Ein nicht unmögliches Ereignis", wie Tina Ziegler von der Stadtverwaltung anmerkte. Das bedürfe aber eines Netzwerks, in dem "alle Schnittstellen stimmen müssen, einer Kette, die nicht reißen darf", erklärte Klaus-Dieter Geißler von der Lebenshilfe Rottweil. Er sieht in der Pionierarbeit von Carina Schmid ein Beispiel, das anderen die Richtung weise, um das Bewusstsein in der Gesellschaft zu verändern.

Mit Kindern zu arbeiten, das war das Ziel der Schulabgängerin. Gibt es für sie berufliche Möglichkeiten? Diese Frage beschäftigte mehr als einmal die Gustav-Werner-Schule in Rottweil und den Berufsbildungsbereich, wie Konrektor Gerhard Grießhaber wissen ließ. Er gratulierte der jungen Frau im Namen der Schule. Im Rahmen der Berufsbildungsmaßnahme sei sie ab 1. September 2014 im Kindergarten in Sigmarswangen vier Tage pro Woche und einen Schulungstag im ambulant betreuten Berufsbildungsbereich in Waldmössingen der Lebenshilfe gewesen, sagte Karlheinz Kienzle von der Lebenshilfe. Dabei erwarb sie das nötige Wissen für fachgerechtes Arbeiten im hauswirtschaftlichen Bereich und eignete sich Kompetenzen an, um im Team zu arbeiten. Sie wurde an UVV- und PC-Lernprogramme herangeführt und befähigt, motorische Lern- und Bildungsprozesse zu planen, zu eröffnen und zu begleiten, um nur einige Themen zu nennen.

Für eine Übernahme erwies sich der Kindergarten in Sigmarswangen als zu klein. Der Stellenwechsel nach Bergfelden und das damit verbundene feste Arbeitsverhältnis wurde vom Gemeinderat ausdrücklich unterstützt. Seit dem 1. Dezember 2016 arbeitet Carina Schmid nun als hauswirtschaftliche Kraft zu 70 Prozent im Bergfelder Kinderarten mit derzeit 60 Kindern und zehn Mitarbeitern.