Sulz a. N. Das wichtigste Element

Wolfgang Schrader von Imnauer Mineralquellen führte die Gruppe durch die Abfüllanlagen, in der Mineralwässer in den verschiedensten Variationen abgefüllt werden. Es war sehr interessant zu hören, wie viele tausende Jahre das Wasser benötigt, um durch die verschiedenen Gesteinsschichten in die Quellen zu gelangen. Von dort wird es dann nach oben in große Stahlbehälter befördert.

Jeden Morgen wird im hauseigenen Labor das Wasser auf die Qualität untersucht. Nach entsprechend positiven Ergebnissen wird die Tagesproduktion freigegeben. In einer Stunde füllt das mittelständische Unternehmen 38 000 Glasflaschen und 6 000 PET-Flaschen ab, wobei der Anteil an PET-Flaschen eher rückläufig ist. Imposant, mit welchem Tempo die Flaschen "aufgeblasen", befüllt und etikettiert werden, um dann in Kisten und auf Paletten im süddeutschen Raum vermarktet zu werden. Insgesamt 75 Millionen Befüllungen werden im Jahr in Bad Imnau vorgenommen.

Auch haben die Kinder eine PET-Maschine inspiziert und dabei erstaunt festgestellt, wie aus kleinen Fläschchen, so groß wie Reagenzgläser, PET-Flaschen entstehen, wenn diese entsprechend erhitzt werden und in Formen gepresst werden. Große Sammelfreude hatten die Kinder, als sie noch nicht geformte PET-Flaschen mit nach Hause nehmen durften.

Natürlich durften die Kinder zum Schluss der gut einstündigen, hochinteressanten Führung auch von dem gesunden Wasser trinken – und zwar so viel sie wollten. Die Kinder haben dies natürlich in vollen Zügen "genossen". Ein sehr informativer Film durften die Kinder ebenfalls sehen, um so nochmals einen Gesamtbild von Imnauer Mineralwasser zu bekommen.

Zum Schluss dieses Ferienspaß-Vormittags bedankte sich Holzhauens Ortsvorsteher Lutz Strobel bei Wolfgang Schrader von Imnauer Mineralquellen für die sehr gelungene und informative Führung. Lutz Strobel bedankte sich auch bei den Eltern für den Fahrdienst und die Betreuung dieser großen Ferienspaß-Gruppe.