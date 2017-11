Sulz a. N. Das viele Käferholz drückt auf dem Holzmarkt die Preise

Keine guten Nachrichten hatte Forstdirektor Norbert Utzler für die Privatwaldbesitzer. Zwar sei der Holzmarkt aufgrund der recht guten Baukonjunktur relativ stabil, das in Massen angefallene Käferholz drücke aber die Preise. Dazu kam viel Sturmholz im Osten Baden-Württembergs und Bayern. Hierzulande sei das erste Halbjahr sehr trocken gewesen, was für die Käferentwicklung optimale Bedingungen mit sich gebracht habe. Hinzu kamen die Spätfolgen der Trockenjahre 2015 und 2016. Im ersten Halbjahr habe man deshalb vor allem bei den Tannen einen hohen Anteil an der zufälligen Nutzung gehabt. Ab August kam dann ein massiver Käferbefall in den Fichtenbeständen dazu, der im Stadtwald von Sulz zu einer der höchsten zufälligen Nutzungen im ganzen Landkreis geführt habe. Fielen von 2009 bis 2016 2400 Festmeter Käferholz an, waren es 2017 bereits 3608 Festmeter. Das sind 48 Prozent zufällige Nutzung – fast die Hälfte des planmäßigen Einschlags.