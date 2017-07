Sulz a. N. Das schnelle Netz wird Ende August in Betrieb gehen

Deshalb müsse kontinuierlich daran gearbeitet werden, das Netz auszubauen. Verwendet werde dabei sehr leistungsfähiges Glasfaser, das das Kupferkabel ablöse. Glasfaser habe auch den Vorteil, dass Blitzschlag keine Auswirkungen habe und das Netz somit stabiler werde. Neu sind aber auch die Multifunktionsgehäuse, von denen aus die Leitungen in die Häuser abgingen.

Im Haus selbst sei der Rooter das Herzstück. An den werden Computer, Telefon und Fernsehen angeschossen. Für 50 MBit/s eigne sich, so Ginter, jedoch nicht jedes Gerät. Daher sollte man sich informieren, ob der bisherige Rooter noch ausreiche. Ginter wies auch darauf hin, dass das schnelle Internet nicht von allein ins Haus kommt. Man müsse Anträge stellen, in Sulz bei Euronics Hauser oder in Freudenstadt beim Telekom Shop.

In der Gesamtstadt Sulz sind nach Auskunft von Ginter 5294 Haushalte an das schnelle Netz angebunden, 44 neue Multifunktionsgehäuse mit moderner Glasfasertechnik aufgestellt und 26 Kilometer Glasfaser verlegt worden. Weitere Informationsveranstaltungen sind heute, Donnerstag, ab 19 Uhr in der Mühlbachhalle Renfrizhausen sowie am Dienstag, 25. Juli, ab 19 Uhr im "Kaiser" in Glatt.