Sulz a. N. Senioren erzählen, wie Weihnachten früher ablief

Ein trauriger Großvater sitzt allein am Tisch, hinter ihm ein prasselndes Kaminfeuer. Die Familie will ihn nicht besuchen, hat ihn fast schon vergessen. Er ist einsam und betrübt. So geht es den alten Menschen an Weihnachten – zumindest will das die Werbung eines großen Lebensmittelmarktes, die viele zu Tränen rührte, weismachen.

Völliger Quatsch, wenn man die 76-jährige Luise Kaiser fragt. Sie hat keine Angehörigen mehr, ihr Mann ist lange verstorben. Seit zehn Jahren lebt sie im Haus der Betreuung und Pflege am Stockenberg. Jedes Jahr feiert sie Weihnachten mit ihrer neuen Familie, den Bewohnern des Heims. "An Heiligabend bin ich überhaupt nicht traurig. Ich fühle mich hier so wohl", sagt sie vergnügt.

Würstle und Kartoffelsalat