Sulz a. N. Das Jubiläum wird ein ganzes Wochenende gefeiert

Sulz-Hopfau (dli). Der Musikverein Hopfau feiert vom 23. bis 26. Juni das 50-jährige Bestehen. Höhepunkte sind am Freitag die Rocknacht mit "The Woodpeckers", der Auftritt der Blaskapelle "Charivari" am Samstag sowie der "Bunte Abend" mit den örtlichen Vereinen am Sonntag. Mit dem Kinderfest und dem Handwerker-Vesper klingen die Festtage am Montag aus.