Sulz a. N. Das Interesse fürs Lesen geweckt

Um kurz nach neun wurden die Kinder und ihre Lehrerinnen von Leiterin Erika Mai begrüßt. Sie erklärte den Kindern auf interessante und charmante Art und Weise, wie eine Bücherei aufgebaut und was dort alles zu finden ist. Außerdem lernten die Kinder der Mühlheimer Grundschule, wo und wie man Bücher ausleiht. Zusammen mit den Schülern erarbeitete Erika Mai, was man in der Bücherei alles tun darf und was nicht. Viele Fragen, wie die nach der Leihdauer, wie die Bücher sortiert sind, was auf den Etiketten am Buchrücken steht, oder was mit beschädigten Büchern passiert, wurden beantwortet. Nachdem alle bestens informiert waren, durften die Jungen und Mädchen nach Herzenslaune in der Bücherei stöbern und schmökern. So saßen, nach erster Erkundungsphase, die meisten Kinder in irgendeiner Ecke der Bücherei und schauten sich Bücher an.

Das Highlight des Besuchs war das Bilderbuchkino. Bei der Lesung zum Buch "Herr Kratochwill kommt (fast) zu spät" lauschten die Kinder gespannt und wurden auch kräftig mit eingebunden. Fazit des Lerngangs: "Da geh ich bald wieder mit meiner Mama hin und hol mir einen Büchereiausweis."