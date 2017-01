Sulz a. N. Das Fundament für die positive Entwicklung der Firma

Sulz-Bergfelden. In einer Zeit, in der Veränderung das einzig Beständige ist, gewinnt das Wissen und die Erfahrung von Mitarbeitern unternehmens-strategisch an Bedeutung. Für die Sülzle-Kopf Geschäftsführer Andreas Sülzle und Henry Klein sind die Jubilare, die sie ehren konnten, das Fundament für eine positive Entwicklung der Firma in Bergfelden.