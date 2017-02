Sulz a. N. Das Berufsbild des Scharfrichters

Sulz-Glatt. Im Rahmen der Sonderausstellung "Im Spitzbubenland – Räuber um 1800 in Schwaben" lädt das Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt zu einem Vortrag von Helmut Belthle am Freitag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr im Fürstensaal ein. Sein Thema: "Mythos und Wirklichkeit – Der Scharfrichter in der Frühen Neuzeit".