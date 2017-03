Sulz a. N. Dank guter Veranstaltungen eine "schwarze Null" erreicht

Die Wahl von vier Beisitzern ging unter der Leitung von Ortsvorsteher Martin Sackmann zügig über die Bühne. Gewählt wurden Axel Lehmann (für Gebäude und Anlagen zuständig), Vanessa Wutz (Finanzen), Sven Georgi (Jugendleiter) und Marc Wutz (Jugend). Dieser Posten ist neu dazu gekommen. Ausgeschieden ist Martin Bohnert, der aber versprach, weiterhin im Verein mitzuarbeiten.

Wie es mit dem Bezahlfernsehen im Sportheim weitergeht, darüber soll noch diskutiert werden. Der Besuch habe nachgelassen, stellte Vogt fest. Martin Bohnert führte dies darauf zurück, dass es zu wenig Bedienungen gebe und das Sportheim daher nicht immer offen sei. "Man muss sich auf die Öffnungszeiten verlassen können", meinte er.

Der Sportverein veranstaltet am 25. Mai wieder die Vatertagshockete beim Sägewerk Trudel und beteiligt sich am 8./9. Juli am Dorffest in Bergfelden. Die Beachparty mit Elfmeterturnier steigt am 28. Juli. Das Oktoberfest findet am 22. Oktober statt, außerdem ist für November noch eine Veranstaltung in der Dickeberghalle geplant. Letzter diesjähriger Termin ist das Weihnachts-Open-Air in der Ortsmitte.

Für das Dorffest stehe das Rahmenprogramm, teilte Ortsvorsteher Sackmann mit. Auftaktveranstaltung wird ein Vortrag am 23. Juni über die Bauhistorie der Remigiuskirche sein. "Das wird richtig gut", lud Sackmann die Sportler dazu schon mal ein. Herausgebracht werden soll auch ein neuer Kirchenführer.