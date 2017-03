Sulz a. N. Da bleibt kein Auge trocken

So auch vergangenen Samstag, als im Café Ambiente für Kinder der Film "Findet Dorie" und am Abend der Film "Willkommen bei den Hartmanns" präsentiert wurde. Mit dabei die Mitarbeiter vom Kinder- und Jugendbüro: Evi Drescher (Sozialpädagogin), die im Schülercafé der Stadt tätig ist, Timo Neidinger (er macht ein freiwilliges soziales Jahr) und Heidi Fronius, die ihre praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin im Kinder- und Jugendbüro absolviert.

Für sie ist es immer wieder schön zu sehen, wie gut Jung und Alt miteinander harmonieren und wie wichtig es ist, diesen Zusammenhalt zu stärken. Über die Spenden, die an diesem Abend zu Gunsten des Kinder- und Jugendbüros eingenommen wurden, freuten sie sich.

In der neuen Komödie "Willkommen bei den Hartmanns", die am Abend gezeigt wurde, blieb vor lauter Lachen kein Auge trocken. So handelte der Film über die Integration von Flüchtlingen in Deutschland, zeigte jedoch auch die Irrungen und Wirrungen des normalen Wahnsinns unserer Zeit und wie es den Männern oft schwer fällt, das Altern zu akzeptieren.