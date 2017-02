Sulz a. N. Carsharing bald an drei Standorten

Sulz/Vöhringen(tz). Carsharing gibt es bald in Sulz, Oberndorf und Vöhringen. Das Ford-Autohaus Schmid in Vöhringen stellt die Autos bereit. Start ist an den drei Standorten nach der Fasnet. Es sei eine gute Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), sagte am Montag im Gemeinderat Hauptamtsleiter und Wirtschaftsförderer Hartmut Walter.