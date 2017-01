Sulz a. N. Busse auf den Wöhrd in Sulz

Das bisherige Parkleitsystem sei ein "wildes Sammelsurium". Das soll nun vereinfacht werden. Besucher werden künftig zuerst zum Auchtert gelenkt. Verzichtet werde bei dem neuen Parkleitsystem auf die Angabe der Zahl der Parkplätze. Ein Flyer zeigt, wo sich die Parkplätze im Ort befinden. Busse und Motorräder sind darauf auch eingezeichnet. Sabrina Glöckler will auch noch die Toiletten in den Flyer aufnehmen.

Die Neuüberplanung des Auchtert überzeugte Ortschaftsrat Christoph Eisele nicht: "Das wird uns keine Verbesserung bringen, im Gegenteil." Busse und Autos zusammen, das funktioniere nicht. Eisele: "Ich bin echt enttäuscht. Es bringt keine Verbesserung für die Bürger." Liane Voll würde am liebsten den Verkehr aus dem Ort herausbringen. Für Parkplätze würden wertvolle Plätze verwendet. Man sollte stattdessen Bauplätze für junge Familien schaffen. Ortsvorsteher Helmut Pfister verwies auf 20 000 Besucher fürs Kultur- und Museumszentrum jährlich und die Großveranstaltungen. Für die Parkplätze sehe er keine Alternativen.

Gabriele Brucker könnte sich eine gewisse Entlastung vorstellen, wenn die Busse an der Kreisstraße, parallel zum Schlossgelände, parken. Das Parken in der Oberamtsstraße hätten die Behörden jedoch abgelehnt, machte Pfister auch diesen Vorschlag zunichte. Armin Dechant schlug das Gewerbegebiet vor. Auch keine so gute Lösung: "Die Gewerbetreibenden wollen wir nicht behindern", meinte Pfister. "Die Busse sollen in Sulz auf dem Wöhrd parken", forderte schließlich Christoph Eisele. Das zumindest hielt Pfister für überlegenswert. Fraglich ist nur, ob das die Busfahrer akzeptieren.

Ins Auge gefasst wurde auch der Zeltplatz, ob sich hier eine Möglichkeit für einen Busparkplatz bietet. Das soll aber bei einem Lokaltermin mit dem Stadtbauamt besprochen werden. Zunächst sollen die neuen Schilder und die Markierungen für die Motorradparkplätze im Spätengarten angebracht werden.

"Ich habe den Entwurf trotzdem für gut empfunden", beendete Ortsvorsteher Pfister die gut einstündige Diskussion.