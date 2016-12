Sulz a. N. Bürgerzentrum schlüpft aus dem Ei

Gruhler verglich die Bemühungen des Fördervereins um Gelder und die Durchsetzung des Projektes mit einem regelrechten "Marathonlauf". Um die Bedeutung des Fördervereins zu betonen, wählte er einen Vergleich aus dem Nahrungsmittelbereich. Wie die Hefe beim Brot sei der Förderverein die treibende Kraft hinter dem Projekt gewesen – unermüdlich und hartnäckig. Und letztlich habe es sich gelohnt. Gruhler drückte besonders seine Begeisterung über die hochwertige Küche aus. Eine dazu passende Gerätschaft in klein übergab er Hieber, der daraufhin erfreut "ein Schatzkästchen im Schatzkästchen" ausrief.

"Man sieht eigentlich erst, was eine Halle wert ist, wenn sie nicht mehr da ist", sagte Voßler treffend über die 17 Monate Bauzeit, in denen aufgrund der Bauarbeiten weder Training, noch Proben, noch Veranstaltungen möglich waren. Wie wichtig den Sigmarswangern ihr Bürgerzentrum ist, zeigte sich nicht nur in den Gesangsbeiträgen des örtlichen Musikvereins, die zu Ehren der Halle extra ein Lied gedichtet hatten, sondern auch in den zahlreichen strahlenden Gesichtern der Bürger, deren Gemeinschaftsleistung das Bürgerzentrum ist. "Auch wenn es ein weiter Weg war: Es hat sich gelohnt, ihn bis zum Ende zu gehen", fasste Bürgermeister Gerd Hieber zusammen.

Heute Abend geht die Halleneröffnung in die nächste Runde. Ab 19 Uhr findet ein bunter Abend mit den Sigmarswanger Vereinen und der Tanzkapelle "Scheinheilig" statt.