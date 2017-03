Sulz a. N. Bürger zum Dialog eingeladen

Sulz-Glatt. Es gibt noch mehr Raritäten in dem Zimmer. An der Wand hängen Kälberer-Radierungen. Ortsvorsteher Helmut Pfister zeigt auf eine Karte von Glatt: ein Geschenk des früheren "Züfle"-Wirts Friedemann Seevers, der vor Kurzem in ein Altersheim gezogen ist. Paul Kälberer hat sie gemalt. "Die Karte kommt ins renovierte Rathaus", sagt Pfister.

Der Glatter Ortsvorsteher braucht den Raum als Amtszimmer nicht mehr. Das Archiv ist im Raum nebenan untergebracht. Auch das könnte verlegt werden. Wie die Räume im Rathaus künftig genutzt werden, darüber sollen sich die Bürger der Ortschaft Gedanken machen. Das Gebäude soll in ein Rat- und Bürgerhaus umfunktioniert werden. Für Samstag, 6. Mai, ab 14 Uhr ist im Kursaal des Glatter Wasserschlosses ein Bürgerdialog geplant. "Wir wollen so viel wie möglich Bürger mit ins Boot holen", sagt Pfister. Die Veranstaltung wird momentan von einer Lenkungsgruppe vorbereitet. Zu dem Gremium gehören unter anderem Ortschaftsräte, Vertreter des DRK und des Musikvereins als Nutzer. Mit hinzu gezogen wurden auch die Mittwochswanderer.

Dass gleich das ganze Rathaus saniert werden sollte, hatte der Ortschaftsrat ursprünglich nicht im Blick. Für die Jugend sollte aber ein Raum gefunden werden. Da kam zuerst das Lager des DRK im Erdgeschoss des Rathauses in Frage. Die Rotkreuzler hätten ihn zwar hergegeben, aber nicht so gern. Deshalb hat sich der Rat nach einer Alternative umgeschaut: Der mittlere Raum im Erdgeschoss des Farrenstalls wäre geeignet gewesen. Aber dann, erzählt Pfister, sei er zu einem Gespräch nach Sulz mit Bürgermeister Gerd Hieber und den Abteilungsleitern gebeten worden. Mit dabei war auch Gertrud Teller, Leiterin des Jugendbüros. Sie habe für den Glatter Jugendraum ein Konzept erstellt. Das sei für gut befunden worden, aber nicht für den Farrenstall. So kam es zu dem Vorschlag, den Jugendraum im Rathaus, das ohnehin energetisch saniert werden müsste, einzurichten.