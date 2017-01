Sulz a. N. Bürger mit im Boot

Für die Planung seien in diesem Jahr 30 000 Euro in den Haushaltsplan der Stadt Sulz eingestellt worden, teilte Ortsvorsteher bei der Ratssitzung am Donnerstag mit. Zunächst sollen für die Arbeitsgruppe alle Beteiligten ins Boot geholt werden. Das sind der Ortschaftsrat, der Musikverein, das DRK, der Salon Wahl und die Jugendliche, die einen Jugendraum bekommen – entweder, wie ursprünglich vorgesehen, im Farrenstall oder im Rathaus.

Chance nicht verbauen

Für die Mitwirkung in der Arbeitsgruppe erklärten sich aus dem Ortschaftsrat Liane Voll, Gabriele Brucker, Heiko Hinzmann und Helmut Pfister bereit. Hinzu kommen Vertreter der anderen Nutzer des Rathauses und der Jugendlichen. Die Arbeitsgruppe soll so schnell wie möglich zusammengerufen werden. Danach werden im Rahmen eines Stammtisches die Meinungen der Bürger eingeholt. Für die Rathaussanierung enthalte der mittelfristigen Haushaltsplan 400 000 Euro, um Räume im Gebäude auszubauen, eine neue Heizung und Toiletten zu bekommen. Pfister: "Die Chance sollten wir uns nicht verbauen."