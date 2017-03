Sulz a. N. "Bürger für Bergfelden" Vorreiter bei Wegebeschilderung

Sulz-Bergfelden (ah). Besuch hatten die "Bürger für Bergfelden" bei ihrem Stammtisch am Montag in der "Linde". Die Vorstandsmitglieder des Städtepartnerschaftsvereins Global stellten sich vor. Stephan Ruthardt und Stadtbaumeister Reiner Wössner machten Werbung für ihren Verein und die Städtepartnerschaft mit Montendre und Altenberg. Dazu gab es Informationen von den Bergfelder Streuobstfreunden. Lothar Ellinger zeigte mit kritischen Worten auf, dass in Sulz bezüglich der Einstellung zur Ökologie noch nicht alles in Ordnung ist.