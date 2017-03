Sulz a. N. Bruno Eisele ist jetzt Ehrendirigent

Sulz (ah). Bruno Eisele stand unmittelbar vor der Ernennung gleich doppelt im Mittelpunkt der Versammlung. Zum einen wurde die "treue Seele", die in den vergangenen 20 Jahren keine zehn Mal bei den Proben oder bei einem Auftritt gefehlt hatte, mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant für 60-jährige Mitgliedschaft vom Blasmusikkreisverband Rottweil und vom Verein ausgezeichnet. Dazu gab es für 40 Jahre Orchesterleitung vom Verband die Dirigentenehrennadel in Gold mit Diamant.

Noch weitere langjährige Ehrungen gab es bei der Hauptversammlung des Musikverein Sulz. So erhielt Gian Carlo Genova für 20-jähriges Musizieren die Ehrennadel in Silber des Blasmusikverbandes. Tanja Schmidt und Alexander Keucher bekamen von Werner Eble vom Kreisverband die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre aktive Zeit. Zudem wurden vom Verein Klaus Hirlinger und Manfred Keucher für 60 Jahre Treue geehrt.

Vorsitzender Hans Gühring machte einmal mehr deutlich, dass der Musikverein Sulz im Jahr 2018 einen neuen Vorsitzenden braucht. Gühring selbst steht nach dieser Periode – wie er schon bei seiner Wahl betonte – nicht mehr zur Verfügung. Mit dem zurückliegenden Jahr könne er mehr als zufrieden sein. Musikalisch stimmt durch das Engagement von Edin Pasalic bei der Stadtkapelle und Ramona Merk beim Akkordeonorchester alles. Die Stimmung in beiden Orchestern sei gut, und auch in der Jugendarbeit laufe alles bestens.