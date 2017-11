Sulz a. N. Broschüre liegt vor

Der frühere Schulleiter schreibt in dem 61 Seiten umfassenden Werk über die herausragenden Ereignisse in der Geschichte der "Höheren Schule" in Sulz: über die erste Erwähnung der Lateinschule im Jahr 1417 und ihre weitere Entwicklung, die Gründung einer Realschule neben der Lateinschule, die Aufstockung des Progymnasiums Albeck zur gymnasialen Vollanstalt und die Einrichtung einer Realschule am Albeck-Gymnasium (wir berichteten).

Mayer hat akribisch recherchiert. Aber auch viele eigene Erinnerungen an den Übergang vom Progymnasium zum vollwertigen Gymnasium, an dem er als Schulleiter zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Wezel und dem Gemeinderat maßgeblich beteiligt war, fließen mit ein. Das war ein spannender Prozess, der nicht ohne einige "Querschüsse" und Aufregung vonstatten ging. Der Text ist leicht zu lesen. Die Broschüre wird aufgelockert von historischen Fotos, unter anderem vom 1967 eingeweihten Neubau des Progymnasiums Albeck und dem ersten Erweiterungsbau 1973.

Das Heft liegt in der Stadtbücherei und im Bürgerbüro des Rathauses aus. Es ist dort kostenlos erhältlich.