Sulz (tz). Der Breitbandausbau im Sulzer Stadtgebiet hat inzwischen begonnen. Dies teilte Bürgermeister Gerd Hieber am Montag Abend im Verwaltungsausschuss mit. Der kreisweite Ausbau sei 2015 beschlossen und die Arbeiten vergeben worden. Mit der Vorgabe: 95 Prozent der Haushalte müssten mit Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s erschlossen werden. Das Ausbaugebiet wurde in acht Lose aufgeteilt: Das sechste mit dem Sulzer Stadtgebiet ist jetzt an der Reihe. Die ersten Maßnahmen seien bereits in Bergfelden sichtbar, informierte Hieber. Die Kosten für das Gesamtprojekt lägen bei 11,8 Millionen Euro. Noch nicht geklärt sei die Höhe der Förderung. Was nicht durch Zuschüsse abgedeckt werde, solle über die Kreisumlage finanziert werden. Hieber kündigte noch einen Termin mit Vertretern der Kommune und der Telekom an. GAL-Stadträtin Heidi Kuhring berichtete über Internetprobleme mit LTE. Hieber erklärte, dass das Versorgungsloch Sache der Anbieter sei. Mit dem Breitbandausbau der Telekom habe dies nichts zu tun.